الرئيس السيسي: تأثرنا سلبا بسبب أزمات كورونا وروسيا وأوكرانيا وغزة

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72: "هناك محاولة للتأثير على طرق التجارة ولها تداعيات على الأسعار، كما أن سلاسل الإمداد تتعثر".

وأضاف: "تأثرنا تأثيرا سلبيا نتيجة كورونا، واستطعنا استيعابها، واستمرت التداعيات مرة أخرى بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثرت سلاسل الإمداد بشكل كبير وارتفعت أسعار المنتجات، وتأثرنا بالأزمة الموجودة اليوم في غزة وتداعياتها، ونتمنى أن الموضوع ينتهى ولا يصل لتداعيات أكثر، ولا نجده يتجه للشمال في اتجاه لبنان، والأزمة تكبر أكثر من الواقع اللى موجودين فيه".