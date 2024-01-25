نشرة التوك شو| رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية الشرطة وانطلاق معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- خالد أبو بكر مدافعًا عن محمد صلاح: "ما جاش زيه في مصر من 50 سنة"

دافع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مشددًا على أن مصر صعدت للدور الـ 16 وكنا أمام 60 ثانية فارقة خلال المباراة الأخيرة أمام منتخب الرأس الأخضر، ما بين الاستمرار في البطولة أو الخروج مبكرًا.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "أون":"محمد صلاح تتعرض للشتائم في الكام يوم اللي فاتوا قد اللي اتشتموا من يوم ما لعب كورة، رغم أنه قدم ما لم يقدمه مصري على مدار 50 سنة مضت"، معقبًا:"ياعيني عليك يابني، ليه المصريين كدا؟.. وليه مفيش رحمة؟..وليه بتنسوا كل اللي فات".

وأشار أبو بكر، إلى أن هناك دعاوى سلبية طالت نجم ليفربول، رغم أن صلاح قدم كل ما لديه من مستوى وأداء، ولكن تم اتهامه بالتخاذل، معقبًا:" تم اتهام صلاح بالتخاذل في حق منتخب بلده، وهذا اتهام صعب، ليه المصريين بهذا العنف وهذه القسوة.. فكروا بهدوء ولا تتعرضوا لصلاح بالموت معنويًا".

وواصل:"أي فريق يغضب حينما يتغلب.. ولكن أرجوكم نفتح صفحة جديدة في دور الـ 16.. محد صلاح محصلش في تاريخ مصر في 50 سنة في أي مجال".

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- خالد أبو بكر: يجب العمل على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن الحكومة يجب أن تعمل على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية لحين إيجاد الحل الذي تحدثت عنه، معربًا عن أمله في أن توفق الحكومة في حل حقيقي لأزمة الدولار.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،مساء الأربعاء: الغلبان ده هيتطحن في الأرض.. لما ننتقد بعد كدة الحكومة ما تزعلش ده الوصف اللي قاله رئيس الجمهورية مش الإعلام".

وأوضح خالد أبو بكر أن هناك شيء ما سيحدث، ونتمنى التوفيق إلى ان يحدث هذا الشيء ويراعي الأثر الموجود في الشارع المصري

وواصل:"شهر عن شهر الأزمة بتتفاقم إلى أن ربنا ينجح الحكومة الحالية لازم نراعي الأثر الاقتصادي القاسي الذي وقع على طوائف الشعب المصري المختلفة".

وتابع:" من هنا لحد ١ أبريل لازم أعرفك تداعيات أزمة الدولار فيه راجل كان واخد قرض بالدولار وهيتحبس، واللي بيحصل حصل واللي شال على دماغه هو المواطن المصري، وهاطلع أقول للحكومة معاناة الناس الراجل البسيط كان بياكل كيلو لحمة في الأسبوع مابقاش ياكله".

وأشاد أبو بكر، بطريقة تمويل مشروع الضبعة النووية، مشددًا على أن فكرة عمل وتمويل مشروع الضبعة عبقرية، حيث أن أول قسط سيتم سداده في 2029، ومدة السداد لـ 22 سنة بفائدة 3% فقط، مضيفًا:"خدنا القرض ده عشان إنتاج الطاقة.. دا مشروع محترم ومدروس جيد جدًا".

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- سميحة أيوب: الرئيس السيسي وفر لنا الأمر والأمان.. والشعب كله بيحبه

علقت الفنانه سميحة أيوب على لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء الاحتفال بعيد الشرطة، قائلة كان نفسى أشوفه وأقوله إحنا بنحبك وشعبك بيحبك.

وأضافت أيوب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة أم بى سى مصر، الأربعاء، أن الرئيس السيسى إنسان بمعنى الكلمة، متسائلة :هو الرئيس بينام أمته بعد كل هذا المجهود؟

وتابعت:"أن الرئيس السيسى وفر لنا الأمن والأمان ويكفى أنه محدش اتشرد فى البلد.

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- "إحنا في أزمة".. عضو "شركات السياحة" يكشف حقيقة وقف رحلات العمرة

كشف علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، حقيقة وقف رحلات الحج والعمرة، موضحًا أن العمرة تواجه مشكلة كبيرة خاصة بعد إحجام الشركات عن بيعها بسبب ارتفاع أسعار العملة الجنوني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن "الشركات عندما تعلن بيعها لرحلات العمرة يبدأ العمل عليه بعد 20 يومًا، ولكن الشركات تُفاجئ ارتفاع أسعار العملة بأرقام فلكية"، موضحًا أن الشركات خلال الفترة الماضية أوقفت العمرة حتى استقرار أسعار العملة.

وتابع، أن الحج أزمة كبيرة هو الآخر، خاصة بعد أن سعرت الدولة برامج الحج، مشيرًا إلى أن سعر الريال وقتها كان 13 جنيهًا أما اليوم سعر الريال وصل إلى 17 جنيهًا، ما شكل أزمة كبيرة لشركات السياحة.

وطالب "الغمري" بتوفير الدولة سعرًا مناسبًا لشركات السياحة، وذلك لأن شركات السياحة عندما تشتري العملة من السوق السوداء فإنها تكون معرضة للسجن ومصادرة أموالها بالإضافة إلى أن الطلب يؤدي إلى انتشار السوق السوداء ونشاطها.

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- إبراهيم عيسى: مبارك لم يصدر قرارا بإطلاق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن إصدار الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قرار بالتعامل بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في الميدان لم يحدث، قائلًا: "بالقطع لا.. شوفت خرطوش بس مشوفتش قتلى في الميدان.. لم أشاهد بعيني إطلاق رصاص حي على المتظاهرين يومي 25 و28 يناير 2011.. ولم يشاهد دماء في ميدان التحرير".

وأضاف عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيشهد في كتب التاريخ بأنه متأكد تمامًا بأنه لم يصدر هذا القرار على الإطلاق وهذه شهادته ككاتب، متابعًا: "لو كان في أمر إطلاق رصاص كان الضحايا هيبقى بالآلاف.. بالمنطق والعقل".

وتابع:"ليس مطلوبا مني أن أشهد كي أرضي أحد أو أشهد شهادة زور كي أحصل على تصفيق من أحد"، موضحًا أن أحداث يناير عام 2011 صنفت كـ"ثورة" بنص الدستور".

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- مدير مكتبة الإسكندرية: المصريون يقفون خلف القيادة السياسية لتخطي الأزمة

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن قياس دور الشعوب يكون من خلال قدرتها على تجاوز الأزمات وتخطي المشكلات، وعليه تحمل التحديات.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الجميع يلمس غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار، لكن الشعب المصري وارث الحضارة العريقة، يدرك تمام الإدراك أنه لا بد من تخطي هذه الأزمة من خلال الاصطفاف خلف القيادة السياسية.

وأوضح أن المواطنين يدركون أن هناك أزمة يمكن تحملها، خاصة عندما يشعر المواطن أن هناك مؤامرات تحاك ضد الشعب المصري، مبينا أن هناك وعي كبير بهذه المؤامرات، ووعي أيضا بضرورة تخطي الأزمة.

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- وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل الدورة الـ 55 لمعرض الكتاب

كشفت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، تقاصيل افتتاح الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، منوهة إلى أنه الدورات المميزة نظرا لاحتفالها بعالم الأثار الكبير سليم حسن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر على قناة إم بى سى مصر، اليوم، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب هو ثانى معرض من حيث الأهمية الدولية بعد معرض فرانكفورت.

وأوضحت أن هناك ممثلين من ٧٠دولة يشاركون فى الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بزيادة ١٦دولة.

وأكدت أن معرض القاهرة الدولى للكتاب سيحتفى فى الدورة الحالية بالأديب النرويجي (يون فوسه ) الحاصل على جائزة نوبل، مبينة أن المسرح النرويجي من المسارح المهمة جدا ووجودها كضيف شرف لمعرض الكتاب هذا العام إضافة جديدة.

واختتمت أن التخفيضات كثيرة ومتنوعة وتصل لـ ٧٠ هذا العام بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مؤكدا أن هناك إصدارات ب ٣جنيهات و ٥جنيهات ومجموعة كتب أسعارها ٢٠جنيها لتشجيع الشباب على القراءه.

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