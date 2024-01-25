السيسي: نتمنى وقف إطلاق النار في غزة وعدم وصول الأزمة إلى لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما يحدث في العالم هو نتاج الحراك، وتداعيات هذا الحراك لا تؤثر في مصر فقط بل العالم أجمع، أوروبا النهاردة عاملة ازاي، ولو تشوف شرق آسيا وما يحدث في اليابان والفلبين والصين وكوريا، وأنت جزء من العالم لا يمكنك الانفصال عنه".

وأضاف السيسي، خلال لقائه مسؤولين وإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72:" لو فيه أزمة فيه أسعار، أو محاولة التأثير على المواصلات بتاع التجارة كمثال، بيكون ليها تداعيات اقتصادية والأسعار ترتفع وسلاسل الإمداد تتعسر زي ما حصل في 2020 مع كورونا، والتداعي دا جالك منه تأثير سلبي وقدرت تستوعبه، ولكن كمان بعد ما كورونا ما جت التداعي استمر في أزمة أخري، وهي الروسية الأوكرانية، وسلاسل الإمداد تعسرت بشكل آخر، والمنتجات ارتفعت أسعارها بشكل تاني، فأنت تأثرت".

وأكمل الرئيس:" ثم النهاردة الأزمة المتواجدة وهي أزمة غزة وتداعياتها، ونتمنى أن ينتهي الموضوع على ذلك، ولا يصل إلى تداعيات أكتر ويتجه الموضوع إلى الشمال في اتجاه لبنان وتكبر الأزمة أكبر، علشان نقدر نستوعب، واحنا بنبذل جهد كبير عشان نحاول نصل إلى وقف إطلاق النار، حتي نلملم الموقف الصعب في غزة، والرهائن والسجناء يتم إطلاقهم، وندخل في مرحلة إعمار ما قبل الحرب، واحنا كدولة جزء من العالم نتأثر بالحراك الموجود بالعالم لتشكيل عالم جديد.

وأنهى الرئيس السيسي حديثه، قائلًا:" قلت في الخطاب وبقولها دلوقتي "هو معكم أينما كنتم"، والله مطلع وشايف ويسمع ويري، ونحن نقوله له يارب لا تحرمنا من فضلك، احنا مش فاهمين، أنت العلام وعلام الغيوب، تفعل ماتشاء".