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أبناء المؤسسات العسكرية يحققون إنجازًا في بطولة كأس العالم للسلاح بالبحرين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز للقوات المسلحة، إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلاتهم العامرة بالبطولات، حيث حققوا الميدالية الذهبية (فرق) في بطولة كأس العالم للسلاح للشباب بدولة البحرين، كما حقق اللاعب محمد محمود ياسين، الميدالية البرونزية في نفس البطولة.

وشارك 5 لاعبين من نادي المؤسسة العسكرية بالهايكستب ضمن تشكيل المنتخب المصري للسلاح (سيف المبارزة) بمشاركة 12 دولة في بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة.

وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة، بهذا الإنجاز الرياضي، مؤكدة حرصها على تقديم مختلف أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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