رئيس "شباب النواب" يهنئ منتخب اليد بتتويجه بطلاً لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب الشعب المصري و اتحاد كرة اليد ولاعبي منتخب مصر وجهازهم الفني بالفوز بالبطولة الأفريقية لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على منتخب الجزائر الشقيق ، وضمان الوصول المباشر إلى أولمبياد باريس.

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة ، بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخب مصر لـ كرة اليد، علي مدار البطولة بعد تغلبهم علي جميع المنافسين وهو ما جعل فوزهم باللقب الإفريقي فوز مستحق، مؤكدًا أن الرياضة المصرية حققت نجاحات كبيرة في الآونة الأخير بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الرياضة والرياضيين.

وقال حسين: "أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للمنتخب الوطني لكرة اليد للفوز بكأس الأمم الافريقية بعد اداء قوي استطاع من خلاله ابطال مصر فرض شخصيتهم علي المنافس طوال المباراة ".

وأضاف: "تثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق الفوز بالبطولة الافريقية للمرة التاسعة في تاريخه وهو ما يعكس الاداء الرجولي للاعبي منتخب مصر ، وتعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى للمنتخب على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وأكد رئيس لجنة الشباب الشباب أن أداء منتخب كرة اليد، في بطولة إفريقيا يدعو إلى الفخر، بعد الفوز على جميع المنافسين بأداء جيد والتأهل المباشر إلى أولمبياد باريس.