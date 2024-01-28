فيديو| حقيقة وقف رحلات العمرة ومنع تصدير الفراولة للسعودية.. الحكومة تحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

ردَّد البعض خلال الساعات القليلة الماضية، شائعتين بشأن وقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل ومنع السعودية لاستيراد الفراولة من مصر.

ومن ناحيته كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله من أنباء بشأن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل.

وقال المركز، في بيان، اليوم الأحد، إن بعض المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباءً بشأن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، وتم التواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لقيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل.

وشددت الوزارة، على استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقًا للمواعيد المقررة دون توقف، مع القيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، مشيرةً إلى التزام شركات السياحة في إنهاء إجراءات المعتمرين، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة، وطبقاً للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وعلقت وزارة الزراعة، على ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشان حظر المملكة العربية السعودية لاستيراد الفروالة المصرية.

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري، إن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة، هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار.

وأضاف "موسى" أن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.

وأشار "موسى" إلى أن الحجر الزراعي المصري قد تلقى خطابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة حيث يتطلب من المُصدررين للفراولة الحصول على أذن تصدير صالح لمدة 15 يوما بعد تاريخ 24 يناير 2024، وسوف ستنفذ بضاعته إلى السوق السعودية، حيث إن جميع المستوردين الحاصلين على اذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم دون أي مشاكل والسماح بدخولها، حيث تقوم المملكة بتنظيم الاستيراد من كافة دول العالم وفقا لوضع الأسواق والإنتاج المحلى علما بأنه سوف يتم اعادة إصدار اذونات الاستيراد للفراولة اعتبار من الخميس القادم 1 فبراير.

وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف اى تطورات فى شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعى.