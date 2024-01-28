شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تحذر من حالة جوية تضرب البلاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه اعتباراً من غدا الإثنين تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط يؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن ذلك يؤدي إلى أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، ونشاط للرياح والذي يعمل على إحساس أكثر ببرودة الطقس، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتابعت هيئة الأرصاد: كما سيتم التنويه عن شدة الأمطار وأماكن سقوطها تفصيليا مناشدة المواطنين بمتابعة الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة تفاصيل الحالة .

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد اليوم أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40 % تقريبا) إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.