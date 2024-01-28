شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: السفن الحربية البريطانية لا تستطيع مهاجمة الأهداف البرية للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية إن السفن الحربية البريطانية لا تستطيع مهاجمة أهداف الحوثيين على الأرض لأنها تفتقر إلى القوة النارية، وهو وضع وصفه قادة دفاع سابقون بأنه "فضيحة".

وكشفت الصحيفة أن المدمرات أو الفرقاطات التابعة للبحرية الملكية لا تملك القدرة على إطلاق الصواريخ على أهداف على الأرض، مما يترك للولايات المتحدة تنفيذ غالبية الضربات على أهداف الحوثيين بدعم من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني المتمركزة على بعد 1500 ميل.

وقال مصدر دفاعي بريطاني إن المدمرة إتش إم إس دايموند المتمركزة في البحر الأحمر لم تنضم إلى الضربات الانتقامية على أهداف الحوثيين لأنها لا تملك "القدرة على إطلاق النار على أهداف برية". وقالت وزارة الدفاع إنها بدلاً من ذلك "شاركت بشكل مباشر في تدمير طائرات الحوثيين بدون طيار التي استهدفت السفن في البحر الأحمر".

وفي نهاية هذا الأسبوع، اشتعلت النيران في سفينة حاويات مرتبطة ببريطانيا بعد أن أصبحت أحدث سفينة يستهدفها الحوثيون.

وأشار أدميرال سابق إلى أن عدم قدرة بريطانيا على ضرب قواعد حركة الحوثي من السفن الحربية يسلط الضوء على كيف أن البحرية لن تكون قادرة على "مواجهة" مع السفن الحربية الصينية والروسية.

في الوقت الحالي، الأسلحة الوحيدة الموجودة على المدمرات والتي يمكنها إطلاق النار على السفن الأخرى أو الأرض هي المدافع المدفعية الموجودة في مقدمة كل سفينة. وفي حين تستطيع المدمرات الأمريكية إطلاق صواريخ توماهوك الموجهة على أهداف برية، فإن الخيارات الوحيدة المتاحة للمملكة المتحدة لمثل هذه الضربات تتلخص في نشر طائرات أو غواصات، والتي أفادت التقارير أن خمساً منها لن تكون متاحة في وقت ما من الخريف.

وحذر توبياس إلوود، الرئيس السابق للجنة الدفاع بمجلس العموم، من أن الوضع لا يمكن تحمله، وحث جرانت شابس، وزير الدفاع، على إجراء مراجعة عاجلة. وقال إلوود: "لا يمكننا الاستمرار في القيام بذلك بأسطول سطحي صغير جدًا ولا يمكنه إطلاق النار على الأرض من مسافة بعيدة".

كان الأدميرال السير توني راداكين، رئيس القوات المسلحة الآن، من بين قادة البحرية الذين حذروا من الحاجة إلى "تسريع عمليات اقتناءنا" للأسلحة بما في ذلك "أنظمة صواريخ الهجوم الأرضي" قبل خمس سنوات.

وخلال الأشهر القليلة الأولى من رئاسة بوريس جونسون للوزراء، دعا السير توني علنًا إلى استبدال صواريخ هاربون المضادة للسفن بسلاح يمكن استخدامه لمهاجمة أهداف برية.