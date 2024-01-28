شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس.. طريقة الحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، حيث انتهت أعمال امتحانات الترم لجميع المراحل وبدأ الطلاب رسميًا إجازة نصف العام حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير الجارى.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال أيام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة، وذلك في كشوف واضحة داخل المدارس، وبشكل موحد على مستوى المحافظة، وتقسيمها على أيام، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

وفيما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية، نوهت محافظة الجيزة بأنه نظرًا لتلقي استفسارات من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بشأن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وكيفية الحصول على النتيجة، فإنه سيتم الإعلان عن نتيجة الامتحانات خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت المحافظة أنه بعد اعتماد نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سيتم الإعلان عنها على الفور ورابط الحصول عليها.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، تكون من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيس بوك"، و"يوتيوب"، وموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لافتة إلى أن النتائج الأولية تشير بإحصائيات مرتفعة للطلاب.