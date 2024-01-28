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وزير خارجية السعودية يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل فيصل بن فرحان، على خصوصية العلاقة بين مصر والسعودية، موضحا أنه تم التشاور حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية، موضحا أنه تم التطرق للوضع في غزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. 

 

وأكد وزير خارجية السعودية في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أنه تم التباحث حول سبل التنسيق المشترك في مجلس الأمن، كذلك تطورات القضايا الإقليمية والدولية واستمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة والرياض.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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