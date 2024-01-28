شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يؤكد رفضه لسياسة التجويع والحصار للفلسطينيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، رافضا سياسة التجويع والحصار لأبناء الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، مشددا على أهمية وجود تحرك دولي واحد تجاه هذا الأمر، واستمرار نفاد المساعدات الإنسانية.

وشدد الوزير السعودي في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الحرب وإدخال المساعدات.