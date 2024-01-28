شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لا تغيير في سياستنا تجاه إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، إنه لا تغيير في سياسته تجاه إسرائيل بعد تقرير لوسائل إعلام أمريكية ذكر أن واشنطن تراجع عمليات نقل السلاح إليها، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت إن مسئولى الجيش والاستخبارات فى إسرائيل توصلوا إلى استنتاج بان عدد كبير من أسلحة حماس التى استخدمتها فى عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر وفى مواجهة إسرائيل فى غزة، قد جاءت من مصدر غير مرجح، وهو جيش إسرائيل نفسها.