شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية تعليقا على قرار العدل الدولية: يجب احترام ما يصدر عنها وتفعيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية بسلاسة لسكان غزة، مشيرا لضرورة تنفيذ ما طالبت به محكمة العدل الدولية، مشددا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وتفعيل ما يصدر عن محكمة قضائية دولية.

وأعرب وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، اللجوء لسياسة قانون الغاب وضرورة الإلتزام بالقانون الدولي .