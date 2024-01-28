شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى والعظمى 16 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور هيئة الدواء فى الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام شركات السياحة بوقف رحلات العمرة لشهر فبراير المقبل، مُشددةً على استمرار شركات السياحة في تنظيم رحلات العمرة بشكل طبيعي وفقاً للمواعيد المقررة دون توقف، مع القيام بدورها في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، مشيرةً إلى التزام شركات السياحة في إنهاء إجراءات المعتمرين، ومتابعة حجوزاتهم للفترة المقبلة دون أي توقف، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة، وذلك من خلال البوابة المصرية للعمرة، وطبقاً للقانون المنظم لعمل البوابة، والذي يسعى لضمان حقوق المعتمرين، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
رحب وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مشيرا إلى أن المشاورات ركزت على الأوضاع في المنطقة التي تشهد تعقيدا ما يشكل تهديدا على دول المنطقة، موضحا أهمية التنسيق بين مصر والسعودية حول تطورات الأوضاع الراهنة في مقدمتها القضية الفلسطينية.
اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية كل الإجراءات لبدء العمل بـ الأوكازيون الشتوى 2024، اعتبارا من يوم 5 فبراير المقبل ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المفاوضين الساعين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، بمشاركة مصر، يقتربون من اتفاق بشأن الأسرى من شأنه أن يوقف القتال فى غزة لمدة شهرين.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من إصدارة "مرصد السياسات العامة"، مشيراً إلى أنها سلسلة دورية ربع سنوية تأتي إيمانًا من دوره في المساهمة الفعالة لدعم متخذي القرار على صنع وتطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة، وقد جاء العدد الجديد بعنوان "تحفيز صناعة السيارات في مصر.. ممارسات دولية رائدة".
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
قالت خديجة براون عضو برلمان جنوب افريقيا، إننا مستمرون في قضيتنا أمام العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل في قطاع غزة"، متابعة: "تبريرات جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني دفعتنا لرفع شكوي أمام العدل الدولية".
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