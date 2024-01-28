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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تمديد فترة التيسيرات للمصريين بالخارج 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، رقم 5 لسنة 2024، بشأن تمديد فترة التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة 3 أشهر .
وينص قرار مجلس الوزراء في مادته الأولى على " تمديد المدة المقررة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من 29/1/2024.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وعلى القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
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