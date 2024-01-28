شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. انخفاض بالحرارة وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى والعظمى 16 والصغرى 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



كما يشهد غدا طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية غدا سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.



وأيضا من المتوقع غدا نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 70:60 كم / الساعة وارتفاع الموج من ( 4:3 متر) البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج "21.5 متر".



وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.