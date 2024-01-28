شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024/2023 لإستيراد أرز أبيض مستورد (أي منشأ) طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفترة وصول خلال الفترة من 15 مارس - 15 أبريل 2024 تسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وان الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع كما تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم 10 فبراير 2024

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ 4.2 شهر والزيت 5،3 شهر و السكر 5.4 شهر ، منوهاً إلي إنتاج نحو 100 طن سكر من محصول القصب حتي الآن، بالإضافة إلي الإستعدادات لإستقبال محصول البنجر يبدأ منتصف مارس .