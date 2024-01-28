شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحكام بجنوب إفريقيا: يجب دعم القضية الفلسطينية دوليا ونثمن دور مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ماهلينجي موتسيرى المتحدثة باسم الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، إن بلادها رفعت الدعوى القضائية أمام العدل الدولية دعما للشعب الفلسطيني من أجل وقف إطلاق النار.

وأكدت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية": "مستمرون في قضيتنا أمام العدل الدولية لأبعد نقطة لوقف العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل"، مشيرة إلى تقديمهم الدعم للشعب الفلسطيني على أكمل وجه تضامنا معهم أمام العدوان الإسرائيلي.

وذكرت أن الأطفال الأبرياء في قطاع غزة لم يسلموا من عمليات القتل، مشددة على ضرورة يجب دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي ونثمن الدور المصري الفاعل تجاهها.

وشددت المتحدثة باسم الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا: "سنقوم بمزيد من الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في قطاع غزة".