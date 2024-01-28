شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء المسلمين يرحِّب بقرارات العدل الدولية بفرض تدابير لحماية أهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحِّب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالقرارات التى أصدرتها محكمة العدل الدوليَّة بشأن فرض تدابير مؤقتة فى قطاع غزة ومطالبتها باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية المدنيين ووقف أية تصريحات أو ممارسات ومعاقبة التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية بحقِّ الشعب الفلسطيني.

‏‎كما أعرب مجلس حكماء المسلمين عن ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدوليَّة التى تستهدف وقفَ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية للفلسطينيين.

‏‎وأشاد مجلس حكماء المسلمين بجهود جنوب إفريقيا وكافة الجهود التى تدعو إلى حماية المدنيين الأبرياء فى قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة للقطاع بشكل عاجل، ومنع المزيد من الخسائر فى الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.