شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف دور معهد البحوث التناسلية لحماية الثروة الحيوانية من السائل المنوى المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية زيارة إلى معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم والتقى بقيادات المعهد والباحثين فيه العاملين.

كما قام بجولة في المزرعة التابعة للمعهد وكذلك الأقسام والمعامل البحثية المعتمدة طبقا لمتطلبات الأيزو 17025 أثناء تواجد فريق عمل المجلس الوطنى للاعتماد لإجراء المراجعة السنوية وتجديد الاعتماد بالمعامل.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة أداء المعاهد والمعامل البحثية لتحقيق خطة ورؤية الدولة للبحث العلمي الزراعي وأيضا جهود الوزارة في رفع كفاءة الأصول.

وأشاد بالتطور الملحوظ في المعامل المختلفة بالمعهد وكذلك المزرعة البحثية ومركز التدريب المعتمد وأكد على ضرورة التعاون مع المعاهد المختلفة بالمركز وخاصة معهد بحوث الانتاج الحيواني وذلك من أجل تطوير السلالات المحلية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز في جمهورية مصر العربية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان.

ومن ناحيته، قام الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد بشرح المهام الأساسية للمعهد والتي يأتي في مقدمتها تحسين السلالات المحلية عن طريق التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وكذلك تقديم خدمات الرعاية والعلاج والتلقيح الاصطناعي بالمجان لصغار المربين عن طريق القوافل العلاجية المجانية .

وأشار إلى أن المعهد يعتبر حائط الصد الاول لحماية الثروة الحيوانية من الامراض التناسلية التي تنتقل من الحيوانات المستوردة أو من السائل المنوي المستورد والذي يضمن المعهد عن طريق معامله المعتمدة عدم دخول هذه الامراض للبلاد عند الاستيراد.

وفي سياق متصل قام رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة موقع الزراعة المحمية بالهرم يرافقه الدكتور ايمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية والمشرف على الإدارة العامة للزراعات المحمية وذلك لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير برفع كفاءة واستغلال الاصول حتى تحقق الاهداف المرجوة منها.