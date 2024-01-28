وزارة الصحة توجه رسالة هامة حول مشروبات الشتاء.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من المشروبات التى تزيد الشعور بالدفء وتزيد من الطاقة والمناعة خلال فصل الشتاء والتى تشمل كل من :-

١- الزنجبيل

٢- القرفة

٣- عصير الليمون مع العسل

٤-عصير الجزر مع البرتقال

٥- حمص الشامل

٦- السحلب بالبن مع اضافة قليل من العسل النحل لتجنب السعرات الحرارية الزائدة وعدم زيادة الوزن

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن التدخين يسبب فقدان الشهية بالنسبة للمدخنين وفى بداية مرحلة الإقلاع توجد مرحلة مؤقتة تزداد فيها الشهية ومن الممكن أن يزداد بها الوزن ويمكن التحكم فى ذلك.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التدخين لا يساعد على الهضم، وحذرت المواطنين من التدخين كونه له أضرار خطرة، وتابعت: إذا كان الشخص يعانى من مشاكل فى عملية الهضم فعليه الابتعاد تماما عن التدخين واستشارة الطبيب المختص.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أن تدخين التبغ يقتل 8 ملايين شخص كل عام، بالإضافة إلي أنه عامل رئيسى فى الإصابة بأمراض القلب والرئة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـمرض القلب وسرطان الرئة، وأضافت أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته وتوفير النصائح اللازمة للإقلاع عن التدخين والحصول على العلاج من أقرب مكان.