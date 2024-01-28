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تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الأحد فى أسواق الجملة

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القاهرة - سامية سيد - ‫ننشر أسعار الخضراوات اليوم الأحد 28 يناير فى أسواق الجملة والتى تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل إليها.

 

طماطم 4.5  – 6.5 جنيه 

بطاطس 6 – 10 جنيهات

بصل 8 – 22 جنيها 

كوسة 8 – 11 جنيها 

جزر 4 – 6 جنيهات 

فاصوليا 13 – 17 جنيها 

الباذنجان البلدي  6.5 – 8.5 

جنيه باذنجان رومي 4 – 6 جنيهات 

باذنجان أبيض 8 – 12 جنيها 

الفلفل بأنواعه 6.5 – 21 جنيها 

فلفل ألوان 20- 30 جنيها 

ملوخية 13 – 15 جنيها

 خيار صوب 8 – 10 جنيهات 

خيار بلدي 8 – 10 جنيهات

 بسلة 16 – 20 جنيها 

سبانخ 6 – 8 جنيهات

قلقاس 12 – 15 جنيها

 بطاطا 4– 8 جنيهات 

ثوم 15 – 60 جنيها 

لفت 1.5 – 2.5 جنيه 

بنجر 2 – 4 جنيهات 

فول أخضر 8 – 12 جنيها

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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