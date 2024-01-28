شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الأحد فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضراوات اليوم الأحد 28 يناير فى أسواق الجملة والتى تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل إليها.
طماطم 4.5 – 6.5 جنيه
بطاطس 6 – 10 جنيهات
بصل 8 – 22 جنيها
كوسة 8 – 11 جنيها
جزر 4 – 6 جنيهات
فاصوليا 13 – 17 جنيها
الباذنجان البلدي 6.5 – 8.5
جنيه باذنجان رومي 4 – 6 جنيهات
باذنجان أبيض 8 – 12 جنيها
الفلفل بأنواعه 6.5 – 21 جنيها
فلفل ألوان 20- 30 جنيها
ملوخية 13 – 15 جنيها
خيار صوب 8 – 10 جنيهات
خيار بلدي 8 – 10 جنيهات
بسلة 16 – 20 جنيها
سبانخ 6 – 8 جنيهات
قلقاس 12 – 15 جنيها
بطاطا 4– 8 جنيهات
ثوم 15 – 60 جنيها
لفت 1.5 – 2.5 جنيه
بنجر 2 – 4 جنيهات
فول أخضر 8 – 12 جنيها
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