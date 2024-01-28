شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الأحد فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ننشر أسعار الخضراوات اليوم الأحد 28 يناير فى أسواق الجملة والتى تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل إليها. طماطم 4.5 – 6.5 جنيه بطاطس 6 – 10 جنيهات بصل 8 – 22 جنيها كوسة 8 – 11 جنيها جزر 4 – 6 جنيهات فاصوليا 13 – 17 جنيها الباذنجان البلدي 6.5 – 8.5 جنيه باذنجان رومي 4 – 6 جنيهات باذنجان أبيض 8 – 12 جنيها الفلفل بأنواعه 6.5 – 21 جنيها فلفل ألوان 20- 30 جنيها ملوخية 13 – 15 جنيها خيار صوب 8 – 10 جنيهات خيار بلدي 8 – 10 جنيهات بسلة 16 – 20 جنيها سبانخ 6 – 8 جنيهات قلقاس 12 – 15 جنيها بطاطا 4– 8 جنيهات ثوم 15 – 60 جنيها لفت 1.5 – 2.5 جنيه بنجر 2 – 4 جنيهات فول أخضر 8 – 12 جنيها

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