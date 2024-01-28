وزيرة التضامن تفتتح مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة، والذى يضم مكتب استشارات أسرية، ونادى مسنين، ونادى طفل، بالإضافة إلى مكتبة طفل، فضلا عن مشغل حياكة وتفصيل للسيدات، ومطعم ودار مغتربات بمدخل وسلم منفصل.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ قنا أروقة المجمع الذى يقدم خدماته لمختلف أفراد الأسرة ولفئات عمرية متنوعة بدءًا من سن الطفولة المبكرة فى الحضانات، بالإضافة إلى فئة الشباب من خلال برنامج "مودة" وإعداد المقبلين على الزواج والاستشارات الأسرية، والمغتربات الوافدات من مناطق ومحافظات متنوعة، فضلا عن المترددين على أنشطة المجمع المتعددة من أهالى وسكان المنطقة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد استهلت زيارتها صباح اليوم الأحد لمحافظة قنا بلقاء السيد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالقاعة الزجاجية للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعى بتكريم خمسة أطفال من أبناء مصر من دور الرعاية لحصولهم على مراكز متقدمة فى مسابقة الذكاء الاصطناعي" الروبوت" مما أدى إلى تصعيدهم للمشاركة فى مسابقة دولية تقام فى الأول من مارس المقبل.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الزيارة إعلان نتائج بحث تحت عنوان "جرائم الثأر فى صعيد مصر.. آليات التدخل وسبل المواجهة"تحت مظلة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكذلك افتتاح مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة.