وزيرة التضامن تطلق قافلة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" فى محافظة قنا

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف الداودى محافظ قنا قافلة وزارة التضامن الاجتماعى "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" فى قرى ومراكز محافظة قنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة.

وتنطلق القافلة فى مراكز "قنا وقوص ونجع حمادي"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعى وعدد من الجمعيات الأهلية والشركاء من المحليات بهدف إيصال الخدمات للمناطق الأولى بالرعاية.

وتضمنت القافلة عدداً من الخدمات والأنشطة التنموية والاجتماعية، حيث قام فريق برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" باستقبال المواطنين وتلقى الشكاوى الخاصة بالبرنامج وتوفير خدمات الفحص والاستعلام الفورى عن التظلمات عبر قواعد البيانات المميكنة القائمة مع الفريق وتوجيه المواطنين للإجراءات المطلوبة والتدخل الفورى فى عدد من الحالات لمساعدتها، كذلك الإجابة عن التساؤلات بشأن معايير الاستفادة والشروط الواجب توافرها والالتزام بالمشروطية التعليمية والصحية، كما قام برنامج " لا أمية مع تكافل" بعقد امتحانات لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وكذلك استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى محو الأمية.

ومن خلال محور التمكين الاقتصادى استقبلت القافلة المواطنين، حيث تم توعيتهم ببرامج الوزارة والمهن والحرف التى يمكن التأهيل عليها عبر الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر وبرنامج فرصة والتأكيد على قيمة العمل ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد وفرص التدريب المتاحة وآليات الحصول على أدوات الإنتاج والقروض، حيث قام بنك ناصر الاجتماعى بالتعريف ببرنامج مستورة وفاتحة خير، وتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على مشروعات متناهية الصغر سواء خدمية أو تجارية.

هذا وقد قامت وزيرة التضامن الاجتماعى بتسليم عدد من مشروعات التمكين الاقتصادى لعدد من الأهالى بمراكز محافظة قنا، هذا بالإضافة إلى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية بتجهيز للعرائس ضمن مبادرات الوزارة للحماية الاجتماعية.

كما قامت مديرية الصحة بقنا من خلال القافلة الطبية بتوقيع الكشف على المواطنين فى عدد من التخصصات الطبية من الأطفال والباطنة والرمد والنساء وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى توفير الدواء ومعمل تحاليل متكامل ويتم تقديم الخدمة مجانا بالكامل للمواطنين.

وتم نشر التوعية بخدمات التأهيل لذوى الإعاقة بين الحضور من خلال حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ومساعدة المستفيدين من ذوى الإعاقة، فى خدمات الاستعلام، وتسجيل طلباتهم فى الحصول على أطراف صناعية، وأجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، هذا وقد تم تسليم مجموعة من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة من كراسى متحركة وسماعات للأذن.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ قنا مقر الإدخال الإلكترونى للاستمارات وإطلاق آليات المتابعة ومراجعة شاشات الرصد وتحليل الطلبات إلكترونياً، وقد قامت الوزيرة بإرسال رسائل للأسر التى تقدمت باستمارات للحملة بالمحافظات السابقة إلا وهى البحيرة والشرقية والفيوم، حيث تشمل الرسالة اسم المستفيدة ورقم استمارتها على النظام وأيضا الخدمات التى تم تحديدها من قبل المستفيدين فى القوافل، وتشمل أيضا اسم الرائدة الاجتماعية بقريتها لمساعدتها فى التواصل مع الوزارة وايضاً رقم الخط الساخن للوزارة 16439 للتواصل المباشر مع الوزارة للمتابعة على موقف الطلبات.

وضمن فعاليات القافلة نفذ برنامج التربية الإيجابية وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة ورش توعوية للأهالى حول دور الحضانات وأهمية إلحاق الأبناء بدور الحضانة، كذلك أهمية المشاركة بين الوالدين فى تربية الأبناء، خاصة لما لهذه المرحلة من أهمية ودور أساسى فى بناء الإنسان وتكوين جوانب شخصيته، كما تم التوعية بخدمات مكاتب الاستشارات الأسرية وبرنامج مودة فى ترسيخ مفاهيم الكيان الأسرى الناجح.

وعلى هامش القافلة تم إقامة منطقة لتنمية الطفولة المبكرة ودعوة الجمعيات الأهلية المحورية العاملة بمجال تنمية الطفولة وإنشاء حضانات وعرض نماذج للحضانات وطرق وأساليب تنمية مهارات الأطفال وذلك بهدف تأسيس حضانات بالمراكز واستهداف الأسر، ومن خلال جمعية تواصل تم تقديم عرض مسرحى باستخدام الفن كتوعية بأهم القضايا.