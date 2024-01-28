شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بالعياط ويوجه برفع معدل التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيًا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف للعام الحالي 2023 / 2024 بمدينة العياط.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

وتفقد النائب أعمال وضع بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع الغريب بمدينة العياط، مشددًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

كما تفقد النائب أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال حتى تتمكن شركة مياه الجيزة من البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

واختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بمركز العياط بتفقد تشغيل محطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة العياط ومحطات رفع الصرف الصحي بقرى الجملة والمتانيا وكفر شحاتة، موجهًا بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بمركز العياط.

رافق نائب المحافظ محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط، وأنور معوض مشرف مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياة الجيزة، وبدر كمال مدير عام كهرباء جنوب الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة، ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.