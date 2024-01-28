شكرا لقرائتكم خبر عن غدا قطع مياه الشرب بالقاهرة عن عدة مناطق 8 ساعات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع مياه الشرب، غدا الإثنين، عن مناطق (جامعة الأزهر – مساكن امتداد رمسيس "1، 2" –مساكن المهمات – مساكن إيديال والجبل الأخضر بطريق الاوتوستراد– منطقة استاد القاهرة – ارض المعارض – قاعة المؤتمرات – نادى الزهور) وضعف المياه عن منطقة عمارات التوفيق، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء، حتى الساعة السادسة صباح الثلاثاء الموافق 30-1-2024 ولمدة 8 ساعات.

وأكدت الشركة أن الانقطاع نظراً لتحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بميدان حدائق القبة لصالح أعمال الشركة الوطنية للطرق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وأكدت الشركة انها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.