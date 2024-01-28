شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الزراعة: السعودية لم تحظر الفراولة المصرية وفتح التصدير أول فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم الأحد:

وزارة الصحة توجه رسالة هامة حول مشروبات الشتاء.. تفاصيل

وزارة البيئة تحتفل باليوبيل الفضى لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى

وزيرة التضامن تفتتح مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة

وزير الرى: محطة بحر البقر والمسارات الناقلة للمياه تدعم التنمية بشمال سيناء

وزارة العمل: بدء برامج تدريب مجاني على مهن يحتاجها سوق العمل لشباب أسيوط

وزارة الصحة: أكثر من نصف الاضطرابات النفسية تظهر في مرحلة الطفولة والمراهقة

وزارة العمل: ورشة عمل ختامية حول برنامج رعاية اللاجئين فى مصر بالإسكندرية

وزارة العمل: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل فى الوادى الجديد

وزارة الأوقاف تعلن جهودها تجاه ذوى الهمم وتعيينهم أئمة مساجد.. تفاصيل

وزيرة التضامن تشهد إعلان نتائج بحث جرائم الثأر فى الصعيد وسبل المواجهة بقنا

وزارة الأوقاف: 48 ندوة فى التثقيف الفقهى والإفتاء حول "صيام النوافل آداب وأحكام"

وزارة التعليم تطلق غدا مؤتمر نظام التعليم STEM تحت عنوان "الواقع والطموحات"

وزيرة التضامن تزور قنا وتكرم الحاصلين على مراكز متقدمة في الذكاء الاصطناعي

وزير النقل يتفقد تطوير القطارات بورش كوم أبو راضى فى بني سويف

الزراعة: وقاية النباتات يكثف حملاته لتقديم الدعم لحماية المحاصيل الشتوية

وزارة الهجرة تجيب عن استفسارات المصريين بالخارج بشأن مشروع "بيت الوطن"

وزير الرى يتفقد مشروعات الموارد المائية فى شمال سيناء

وزارة التعليم توجه بتخصيص الدرس الأول بالترم الثانى عن تضحيات أفراد الشرطة

الصحة: فحص 399 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

وزارة التموين تعلن عن موعد انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024 .. التفاصيل

الزراعة: السعودية لم تحظر الفراولة المصرية وفتح التصدير بداية من أول فبراير

الصحة: تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لـ3 ملايين مواطن