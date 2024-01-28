شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الجدول الزمنى لطلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة من خريجى 2023..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النيابة العامة عن موعد تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة. وحددت النيابة الفترة من 3 فبراير المقبل وحتى 7 مارس القادم لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي. كما حددت النيابة 13 يومًا لصرف الملفات للذكور والإناث من دفعة 2023. وتبدأ فترة صرف الملفات يوم 3 فبراير وتنتهي 15 فبراير المقبل. وتخصيص الفترة من 3 إلي 8 فبراير لصرف ملفات التقديم للذكور. الجدول الزمنى لطلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة من خريجى 2023 تفاصيل الجدول الزمنى لطلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة

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