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اعرف الجدول الزمنى لطلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة من خريجى 2023..إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت النيابة العامة عن موعد تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وحددت النيابة الفترة من 3 فبراير المقبل وحتى 7 مارس القادم لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

كما حددت النيابة 13 يومًا لصرف الملفات للذكور والإناث من دفعة 2023.

وتبدأ فترة صرف الملفات يوم 3 فبراير وتنتهي 15 فبراير المقبل.

وتخصيص الفترة من 3 إلي 8 فبراير لصرف ملفات التقديم للذكور.

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الجدول الزمنى لطلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة من خريجى 2023

 

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تفاصيل الجدول الزمنى لطلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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