الخليج 365: الحكومة تدعم دور حماية المستهلك فى ضبط أسعار السلع بالأسواق

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الحكومة تدعم دور «حماية المستهلك» فى ضبط أسعار السلع بالأسواق.

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