شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بداية وقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد، بداية من اليوم الإثنين، وقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون طبقاً للجدول المرفق، وذلك ضمن تعديلات أجرتها الهيئة على مواعيد بعض القطارات ومنها تعديل ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة.

وبدأت الهيئة الخميس الماضى 25 / 1 / 2024 تعديل ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة، ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 12:50 ظهراً ويترتب عليه تعديل مواعيد القطارات أرقام ( 545 – 121 – 551 ) تحيا مصر القاهرة / طنطا طبقاً للجداول المرفقة .

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون، وذلك انطلاقا من حرص الهيئة علي راحة جمهور الركاب وتلبية لرغباتهم ، حيث أكدت الهيئة لا تدخر جهداً فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.