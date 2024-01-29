شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات أسبوع الاحتفالات بيوم البيئة الوطنى بمشاركة وزيرة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية التكامل بين جميع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالبيئة ومواجهة كل التحديات، مشيرة إلى مواصلة العمل والجهود لنشر مفاهيم البيئة والاستدامة البيئية بالتعاون مع كل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها، حيث إن الهدف الأساسي ليس هو الحد من التلوث فقط بل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. مشيرة إلى أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة، ومواجهة التحديات البيئية الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الاحتفالية التي نظمها المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلى بالتعاون مع وزارة البيئة تحت شعار ""البلاستيك احادى الاستخدام : تحدى عالمى وحلول مستدامة " بالمركز الثقافي البيئي " بيت القاهرة "، وذلك فى إطار إحتفالات مصر بيوم البيئة للوطنى 2024 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تحت شعار "مصر في مسارها نحو الأخضر"، والذى يتزامن مع مرور 25 عاما على تنفيذ برامج التحكم فى التلوث الصناعي، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور عماد الدين عدلى رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، وعدد من شركاء العمل البيئى من كل محافظات الجمهورية ولفيف من خبراء العمل البيئى والإعلاميين والشباب والمجتمع المدنى.

وخلال الاحتفالية تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد من المكتب العربي للشباب والبيئة، والمنتدى المصرى للتنمية المستدامة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية، تقديرا لدورها الريادى فى تعزيز قضايا البيئة والاستدامة، وتم خلال الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى عن أهم إنجازاتها وإسهاماتها البارزة التى تحققت فى ظل قيادتها، في عصر احتلت فيه قضايا البيئة والتنمية المستدامة مكانة خاصة على رأس أولويات القيادة السياسية بدعم من الرئيس السيسي، وأيضاً على رأس أولويات الحكومة المصرية ممثلة في دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، فقد نجحت وزيرة البيئة فى أن تجعل مصر محط أنظار العالم حينما نجحت في جذب قمتين أهميتين أحدهما للتنوع البيولوجي "cop14"في عام 2018 ، والأخرى للتغير المناخي " cop27"في عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، والتحضير والإدارة لقمة الأمم المتحدة الثامنة والعشرين لتغير المناخ والتي عقدت بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي حققت أيضا العديد من النتائج الإيجابية على المستوى العالمي. والنجاح أيضاً فى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، في سابقة هي الأعظم منذ سنوات عديدة لمواجهة واحدة من أخطر المشكلات البيئية ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجهود الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، وايضا جهود تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وغيرها من الإنجازات.

كما ثمن شركاء العمل البيئى من منظمات المجتمع المدني، وعدد من المؤسسات المختلفة علاقات الوزيرة القوية بالمجتمع المدنى وفى المقدمة منها الجمعيات الأهلية ، فمنذ بداية توليها للمسئولية وحتى الآن وهناك علاقة شراكة قوية من الوزارة ممثلة للقطاع الحكومي والعديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات البيئية والتى افرزت العديد من النجاحات والمواجهة الفاعلة للعديد المشكلات البيئية في مصر، وتعظيم البعد الاقتصادى فى المشروعات البيئية المختلفة ، والتكامل والتناغم الذى حدث بين الاقتصاد والبيئة.

وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لفريق عمل المكتب العربي للشباب والبيئة على التكريم وجهودهم الدؤوبة فى مجال العمل البيئى، معبرة عن امتتنها لآراء شركاء العمل البيئى والتى اعطتها دفعة قوية لبذل مزيد من الجهود ومواجهة جميع التحديات، مؤكدة انها ستظل تعمل بجد فى منظومة العمل البيئي، مؤكدة على ضرورة ان يعمل الجميع بجد واخلاص والمثابرة لمواجهة الصعوبات والوصول للهدف المنشود مشيرة الى اهمية الصوت الاعلامى والمجتمع المدنى فى هذا الصدد، معبرة عن فخرها بأن غير البيئين اصبحوا يتحدثون بلغة البيئة. موضحة أنه تم تغير التعريف الخاص " رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030" ليصبح " نظام بيئى متكامل ومستدام" .

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد عدلي، أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا عام يواكب مرور 30عام علي صدور اول قانون موحد للبيئة في مصر لافتاً إلي أن مصر قبل صدور القانون كان بها العديد من القوانين ذات العلاقة بالبيئة وشارك المكتب العربي في المشاورات و الاجتماعات التي تمت قبل صدور القانون ليصدر قانون البيئة عام 1994 ليكون نقطة تحول في مصر وفي الوضع البيئي حيث أصبح هناك مرجع أساسي لكافة الأعمال المتعلقة بالشأن البيئى في مصر.

وأشار عدلي إلي تقديمه مقترحا للاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد صدور القانون ليمر سنوات دون تحقيق ذلك الي أن جاءت الدكتورة ياسمين فواد التي رحبت بالفكرة و تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء ليكون يوم البيئة الوطني و يتحول الحلم الي حقيقة علي يد وزيرةالبيئة ، متقدما لها بالشكر و التقدير.مضيفا أنه يواكب الاحتفال أيضاً مرور 25 عام علي مشروع التحكم في التلوث الصناعي وهو احد المشروعات الهامة للحد من التلوث ومساعدة القطاع الصناعي الخاص علي التوافق مع قانون البيئة كخطوة لتحقيق الاستدامة بمفهومها الواسع، مشيراً الي ان يوم البيئة الوطني هو يوم للتأمل ولنفكر ماذا بعد و خاصة في ظل المرحلة التي نمر بها لنكون جزء من المنظومة وشركاء في إدماج البعد البيئي للوصول للاستدامة البيئية في كافة القطاعات.

كما تضمنت الاحتفالية حلقة نقاشية حول "تحولات الاقتصاد الييئى : رؤوى وتحديات ادارة المواد البلاستيكية احادية الاستخدام " تم خلالها استعراض جهود وزارة البيئة فى ملف التلوث البلاستيكي، ودور غرفة الصناعات الكيماوية ،والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى هذا الصدد.

جدير بالذكر، ان وزارة البيئة اطلقت بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى في مصر اعتبارا من عام 2020، وذلك في ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة وتأكيدا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها. وتخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994 ، كما يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني.