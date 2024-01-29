شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتوسعات مستشفى قنا الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رقم 531 لسنة 2023، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توسعات مستشفى قنا الجامعى.

وجاء قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3026 لسنة 2021 باعتبار مشروع قنا الجامعية التابعة لكلية الطب البشرى جامعة جنوب إقامة توسعات بمستشفيات الوادى من أعمال المنفعة العامة.

قرر :

( المادة الأولى )

تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3026 لسنة 2021 والموضح بيانها بالكشوف المرفقة

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره