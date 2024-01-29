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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين وانخفاض البصل لـ15 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من  الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.

 

‏-البصل بـ 15 جنيها.

 

 

-الطماطم بـ8.5 جنيه .

 

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 13 جنيها.

 

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 9 جنيهات .

 

 

 

بطاطا بـ11 جنيها.

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه.

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

 

الكوسة بـ16 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 14 جنيها.

 

 

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

 

 

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .

 

 

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ21 جنيها.

 

 

 

الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها.

 

 

 

-جوافة بـ 25 جنيها.

 

 

 

يوسفي بلدى 12.5. جنيه 

 

 

 

-الموز البلدى بـ 16جنيها.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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