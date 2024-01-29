شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين وانخفاض البصل لـ15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية. ‏-البصل بـ 15 جنيها. -الطماطم بـ8.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 13 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 9 جنيهات . بطاطا بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها. الكوسة بـ16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 14 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 50 جنيها . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ21 جنيها. الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها. -جوافة بـ 25 جنيها. يوسفي بلدى 12.5. جنيه -الموز البلدى بـ 16جنيها.

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