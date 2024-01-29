شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين وانخفاض البصل لـ15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.
-البصل بـ 15 جنيها.
-الطماطم بـ8.5 جنيه .
-البطاطس بـ 13 جنيها.
-الجزر بـ 9 جنيهات .
بطاطا بـ11 جنيها.
-الخيار بـ 13.5 جنيه.
-الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.
الكوسة بـ16 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ 14 جنيها.
-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .
-الليمون بـ21 جنيها.
الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها.
-جوافة بـ 25 جنيها.
يوسفي بلدى 12.5. جنيه
-الموز البلدى بـ 16جنيها.
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