شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد غير مستقر وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في قطاع غزة، حيث جدد الرئيس إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيراً إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق، وحرصها على أمنه واستقراره، وهو ما ثمنه العاهل الأردني في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين.

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفنى للمركبات فى القوات المسلحة. كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وذلك وقفاً للقرار الوزاري رقم 189 –الصادر بتاريخ 1 يونيه 2023- الذي ينص على مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، مُوضحةً أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث تلتزم مصر بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. الحكومة تنفى إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح يعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية. رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الاثنين، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 11 من شهر فبراير المقبل. "النواب" يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 11 فبراير المقبل محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعد قليل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو. الأرصاد تحذر: منخفض جوى يؤثر على البلاد بانخفاض حرارة وأمطار متفاوتة الشدة

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وطرق الحصول عليها، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال امتحانات الترم لجميع المراحل وبدء إجازة نصف العام رسميًا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي يوم السبت 27 يناير الجارى. عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس و أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان. وزير التعليم العالى يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم التعاقد مع هيئة الشراء الموحد لتوريد التجهيزات الحرجة بقيمة 621 مليون جنيه وذلك للمستشفيات على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات طبية بأعلى معايير الجودة. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ26637 شهيدا و65387 مصابا منذ 7 أكتوبر أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26637 شهيدا و65387 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ26637 شهيدا و65387 مصابا منذ 7 أكتوبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا بدرجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع . وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن انخفاض درجات الحرارة يؤثر على كل أنحاء البلاد، حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة لـ9 درجات بنهاية الأسبوع.

الرئيس السيسى يجدد إدانة مصر للهجوم الإرهابى على حدود الأردن مع سورياوزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركباتمحافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال 48 ساعة.. تفاصيلالصحة: التعاقد مع هيئة الشراء الموحد لتوريد التجهيزات الحرجة بـ621 مليون جنيهالأرصاد: انخفاض بالحرارة حتى نهاية الأسبوع والصغرى بالقاهرة تصل 9 درجات