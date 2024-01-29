شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار معدات شفط المياه وفرق الطوارئ بشوارع القاهرة والجيزة تحسبا لسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمركزت معدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالميادين العامة والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وجاء انتشار المعدات وفرق الطوارئ في ضوء البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير توقعاتها لاحتمال سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات القاهرة الكبرى.

وتواصل فرق التطهير والصيانة أعمالها في تطهير بلاعات الصرف الصحي وشنايش الأمطار لتعزيز القدرة على استيعاب مياه الأمطار.

يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما يشهد اليوم طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريباً الى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.



انتشار معدات شفط المياه بالشوارع



انتشار معدات شفط المياه بالقاهرة والجيزة



انتشار معدات شفط المياه بشوارع القاهرة والجيزة