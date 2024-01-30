شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبدأ تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى حاليًا الموجة 22 لحملة إزالة التعديات على الاراضى الزراعية فى كافة محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، وخطة الدولة التي تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتعظيم الاستفادة منها، لحماية منظومة الأمن الغذائي القومي.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مسئولي حماية الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لمواجهة أي تعديات والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء الى أصله .

وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وقال وزير الزراعة إن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها .

وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كافة التعديات وإعادة الأرض الى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوى.