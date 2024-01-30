شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح معرض الجيزة الثانى للحرف التراثية والمنتجات اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني، اليوم الثلاثاء، ولمدة ثلاثة أيام، معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية بأحد الفنادق في حي الدقي، وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

يشمل المعرض منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة، ويشارك فيه 30 عارضًا من أبناء محافظة الجيزة وبمشاركة من المحافظات المجاورة، ويستمر خلال الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 1 فبراير.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على التعاون مع كل الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قري محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم.

وأشار محافظ الجيزة، أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة، لافتًا أن المعرض يشارك فيه ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم ومطروح وأسوان والمنوفية المنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة.