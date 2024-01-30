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محافظة الجيزة تنظم اليوم ملتقى توظيفى بجهاز رعاية وتشغيل الشباب

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القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، ملتقى توظيفي بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد المطاعم، وذلك في مقر الجهاز الكائن فى 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة هى "عضو فريق"، ويشترط للتقديم عليها أن يكون المؤهل من متوسط، وسن المتقدم حتى 35 سنة، ووجود موقف من التجنيد، لافتًا إلى أن التقديم للذكور فقط، ولا يقبل الطلبة، وعدد ساعات العمل 9 ساعات.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة إلى أن الوظائف المطلوبة تتيح مزايا تشمل: تأمين طبى واجتماعى، وراتب 5000 جنيه + إضافى وحوافز.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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