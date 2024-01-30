شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث مع رئيس هيئة الأرصاد الجوية دراسات التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، اللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية والممثل الدائم لمصر فى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك لمناقشة موقف الدراسات الخاصة بتأثير التغيرات المناخية علي الموارد المائية، وسبل تعزيز التعاون في مجال أرصاد الأمطار علي مستوى الجمهورية، وكذلك التنسيق والتعاون بين الوزارة والهيئة، فيما يخص أعمال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

أوضح المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى، أنه يتم اصدار بيانات من مركز التنبؤ التابع للوزارة تمثل إشارات لمهندسي الإدارات لاستقبال مياه الأمطار وجمع البيانات ليتمكن مهندسي الوزارة بمحافظات الجمهورية من متابعة أعمالهم بشكل أكثر واقعية، مشيرًا الى أنه يتم متابعة التحديث في الخرائط والتحقيق والتدقيق بشكل يومي نظرا للتغيرات السريعة في العوامل المناخية.

وأكد غانم على أهمية التعاون بين المركز وهيئة الأرصاد لصالح البلاد مشيرًا الى أنه يتم توفير بيانات محطات رصد الأمطار مجانا للجهات التنفيذية والبحثية حتي تستخدم في دراسات الحماية المستقبلية من السيول، ويستند المركز فى تقاريره على قياس معدلات سقوط الأمطار وتنبؤات هيئات الأرصاد الدولية والإقليمية والعالمية.