شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسى الأول بالقاهرة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ويمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في القاهرة من خلال اللينك التالى
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate
او موقع المحافظة على اللينك التالى http://www.cairo.gov.eg/
واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 % .
وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .
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