شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26751 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 26751 شهيدا و65636 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد طالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار العدل الدولية.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.

وأوضحت أن هذه الحملة تبرز المواقف الفاشية التي يرددها الثنائي المتطرف سموتريتش وبن جفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانا إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأية عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل، وفي كل مرحلة من مراحل الحرب يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسويق المزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني".