شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة البرودة.. سانت كاترين تسجل صفر درجة لأول مرة بموسم الشتاء الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة ، تعرض البلاد لانخفاض فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة الأنحاء تصل معها الصغرى بالقاهرة لـ10 درجات.

ووفقا التنبؤات هيئة الأرصاد تصل درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لأول مرة فى شتاء هذا العام لصفر درجة ، بينما تنخفض درجات الحرارة بشمال الصعيد لـ5 درجات كدرجة حرارة صغرى.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناءوشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتأثر فيه البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو، ويؤدى إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على علي مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.