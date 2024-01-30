شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل والمسلمون والمسيحيون أبرز إصدارات المركز القبطى الأرثوذكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إسرائيل والوعد الإلهى … هل هم شعب الله المختار؟ هل عهد الله معهم بلا حدود أو شروط ؟ ما هى حكمة الله فى اختيار شعب له؟، إجابات وافية من خلال أربع محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث الراحل تم تجميعها فى كتاب "إسرائيل والمسلمون والمسيحيون"، والذى يعد واحداً من أبرز الإصدارات التي يعرضها المركز الثقافى الأرثوذكسى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام.

وحرص المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسى التابع للكنيسة الأرثوذكسية على المشاركة بالمعرض بباقة متنوعة من الكتب والتي تحمل تاريخ الكنيسة وباباوات الكنيسة ومجموعة من الكتب الاجتماعية والثقافية والتعليم المسيحى، وذلك خلال فترة المعرض منذ 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، صالة: 1، جناح: B34.

تهتم العديد من الكنائس بالجانب الثقافي مع الجانب الروحى، حيث تعمل على تشجيع القراءة والمعرفة، ولذلك حرصت على المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.



كتاب إسرائيل والمسلمون والمسيحيون