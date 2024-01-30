شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح اليوم المعرض الثانى للحرف التراثية والمنتجات اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وذلك بمشاركة 33 عارض، وبحضور محافظ الفيوم وسفراء دول المغرب والصين والهند وبيرو والسودان وممثلين وعارضين من محافظات أسوان والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ومطروح.

تنظم محافظة الجيزة المعرض بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني، ولمدة ثلاثة أيام بأحد الفنادق في حي الدقي، في الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 1 فبراير، ويشمل خلال هذه الفترة منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة.

يأتي المعرض في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.