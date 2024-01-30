وزارة الصحة: توفير أدوية للدرن بـ 3.4 مليون جنيه وتوزيعها على المستشفيات

القاهرة - سامية سيد -

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سعيها الدائم لتوفير الأدوية والمستحضرات الطبية الحيوية فى مختلف البرتوكولات العلاجية بالمستشفيات لتأمين علاج المريض .

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم توفير أدوية الدرن من الصف الاول والثاني بما قيمته 3 ملايين و466 ألف جنيه، مشيرة إلي أنه تم استيراد ادوية من الخارج بقيمة 125 الف دولار من خلال هيئة الشراء المصرية .

ومن جانبة قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع أنه تم زيادة في المخصص للدواء عن العام السابق ليصل لمبلغ 9 مليار جنيه أنه تم إضافة 26 دواء جديد ضمن تحديث قائمة الأدوية ليصل عدد الأدوية 860 دواء، لافتا الى أنه تم تنفيذ 10 بروتوكولات علاجية محدثة منها ( التصلب المتناثر - الأدوية البيولوجية - أمراض الدم - الأمراض النفسية ).

وتابع أنه تم إدراج 10 أصناف Biosimilars كبديل محلى بمجال الاورام والبيولوجي ما حقق توفير 10 مليون جنيه خلال العام الماضى وأنه تم تنفيذ العلاج الوقائي للأطفال مرضي الهيموفيليا لتقليل المخاطر وتداعيات المرض كأحد مسببات الإعاقة لديهم بتكلفة سنوية تزيد عن 700 مليون جنيه لافتا إلي تشغيل الصيدليات 24 ساعة فى ١٠ مستشفيات لإحكام ضوابط الصرف Unit Dose Distribution gypt

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، جاهزية أن أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والعيادات الخارجية، والأشعة، ومعمل التحاليل الطبية، وبنك الدم بكافة المستشفيات بالجمهورية لتقديم الرعاية الطبية وصرف العلاج .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن تمركزات هيئة الإسعاف على أعلى استعداد للتعامل مع الحالات الطارئة وكذلك استعداد السيارات لأداء مهامها بكفاءة وسرعة.

وتابع نستهدف سد العجز وحل أي أزمات قد تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات، حيث يتم مراجعة الالتزامات المٌنفذة والغير مُنفذة من النقد الأجنبي وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة وقطع الغيار، المواد الخام ومواد التعبئة) لافتا الى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة الأدوية، وتنتج نحو 90% من الأدوية محليا مطالبا كافة الأطباء بكتابة الدواء والمادة المثيلة له، لكي يحصل المريض على الدواء حال عدم تواجد المادة الأساسية، مشيرا إلى أن "الأدوية المثيلة بنفس المادة الفعالة والتركيبة والتناول" وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن "الأدوية البديلة هي التي تحتوي على نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة"،

ونفى الدكتور حسام عبدالغفار حقيقة وجود نقص في الأدوية أو البدائل أو المثيل لهذه الأدوية، مضيفا أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فنقص الأدوية يعني أنه لا يمكن توفير الاحتياجات للمرضى من الدواء الذي لا يوجد له المثيل أو البديل.

وتابع أن مصر تستورد مستلزمات الإنتاج، وعقب ظهور فيروس كورونا، تحولت الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، مما أدى لحدوث اضطراب في بعض المستلزمات المستوردة، وهو ما أدى إلى شح بعض أنواع الأدوية.