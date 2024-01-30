شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. انخفاض بالحرارة وأمطار وثلوج على جبل موسى والصغرى بالقاهرة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، مع فرص لتكون الثلوج ليلا على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

كما يشهد غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من ) مطروح - الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ( أمطار متوسطة على مناطق من الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء).

وأيضا متوقع غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق من خليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً الى مناطق من ( المنوفية - الغربية - الشرقية - القاهرة - الجيزة - القليوبية).

ويشهد غدا نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 50:40 كم / س) وارتفاع الموج من ( 2.5 : 3 متر).

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 9، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.