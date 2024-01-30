شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الثروة السمكية يستقبل وفد رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة والان مع تفاصيل الخبر
أكد الجمل أن المعمل أحد قلاع العلم على مستوى مصر والقارة الافريقية و قدم عرض لامكانيات المعمل المختلفة من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة ومدى استعداد المعمل لدراسة المشكلات المختلفة لمزارعى الأسماك بمصر وحلها بحلول فورية مما يعمل على الارتقاء بالقطاع وزيادة الانتاج وامكانيات التدريب من قاعات تدريب وأماكن اقامه فندقية لتدريب جميع المهتمين بالثروة السمكية بمصر والقارة الافريقية حيث أن المعمل أحد المعامل المسجلة فى الاتحاد الافريقى كمركز تميز لأبحاث وتدريب الاستزراعى السمكى.
واصطحب مدير المعمل الضيوف لجولة تفقدية داخل المعمل والمزرعة البحثية والمفرخات وكذلك المزرعة الأنتاجية الذى يبلغ مساحتها حوالى ألف ومائتين فدان مزارع سمكية تنتج أفخر أنواع الأسماك من أسماك البلطى والعائلة البورية وأنواع أسماك المبروك المختلفة.
وفى النهاية أثنى الضيوف على أمكانيات المعمل من المعامل والأجهزة والقوى البشرية من خبراء الثروة السمكية من باحثيين .
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