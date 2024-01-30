شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث مع وزراء ألمان التعاون وتدريب كوادر المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، زيارة لمقر وزارة الزراعة والأغذية والغابات والسياحة البافارية، حيث التقى بوزير الزراعة والأغذية هيوبرت بيتلمارير وكبار المستشارين والقيادات بالوزارة.

وشهد اللقاء مناقشة الجهود المبذولة من الدولة المصرية فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى والتى تلقى اهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية، بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع بعض الجهات الدولية وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمى لتدريب الكوادر المحلية على وقف الهدر الغذائى والتعاون من أجل تدريب المزارعين على تحسين عملية التعامل فى مجال الرى الحديث واستخدام الطاقة الشمسية وتوحيد الحيازات، وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة نظمت مؤخراً للكوادر المحلية الأفريقية دورة فى مجال الهدر الغذائى، معرباً عن تطلع الوزارة للتعاون مع وزارة الزراعة بالولاية لعقد دورات تدريبية للكوادر المحلية فى مصر.

كما رحب وزير التنمية المحلية بالسياحة الألمانية فى ظل تمتع الدولة المصرية لكل عوامل الجذب السياحى سواء السياحة الشاطئية أو الثقافية ووجود العديد من المتاحف والمزارات السياحية التى يمكن زيارتها من السائح الألمانى وبصفة خاصة بولاية بافاريا.

وأعرب اللواء هشام آمنة خلال اللقاء عن أمله فى دعم الوزارة لجهود المحليات وتدريب العاملين فى مجالات السياحة المحلية والتعرف على التجارب التى تمارسها وزارة السياحة فى بافاريا والتى يمكن نقلها للجانب المصرى.

ومن جانبه رحب هيوبرت بيتلمارير بزيارة وزير التنمية المحلية للولاية، معرباً عن استعداده لتقديم لفتح مجالات تعاون مشترك بين الجانبين فى القطاعات التى تختص بها الوزارة.

كما عقد اللواء هشام آمنة اجتماعاً مع الدكتور كريستيان بارث وزير البيئة وحماية المستهلك بولاية بافاريا بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء عرض وزير التنمية المحلية للجهود التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع وزارة البيئة على أرض المحافظات المصرية، معرباً عن حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرة الألمانية فى هذا المجال المهم والتعرف على التكنولوجيات والصناعات الألمانية فى قطاع المخلفات وكذا مجالات التدريب للكوادر المحلية العاملة فى المنظومة فيما يخص مجالات تدوير المخلفات والتقنيات الحديثة بما يحقق هدف الحكومة لتحسين مستوى النظافة فى المحافظات.

كما أعرب وزير التنمية المحلية عن استعداد الوزارة لتبادل الخبرات والتجارب فى مجال المخلفات الصلبة وتدريب الكوادر الفنية العاملة فى المنظومة بالمحافظات بكافة عناصرها ومراحلها المختلفة وعلى رأسها الدفن الصحى الآمن للمخلفات ومنظومة العمل فى مصانع التدوير والتعرف على التكنولوجيا الألمانية فى إعادة التدوير، كما شهد اللقاء استعراض مجالات التعاون فى مجال إدارة المياه فى ظل الخبرات الواسعة لولاية بافاريا فى مجال الرى وترشيد الاستهلاك وتنقية المياه.

ومن جانبه عرض الدكتور كريستيان بارث لمجالات عمل وزارة البيئة فى الولاية وكيفية تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجالات العمل المرتبطة بالتنمية المحلية، حيث تم استعراض لمنظومة المخلفات الصلبة التى تتم فى الولاية وكيفية الاستفادة المصرية بها، كما عرض الوزير الأمانى والوفد المرافق له مجالات عمل إدارة الأزمات والطوارئ بالولاية، حيث أعرب وزير التنمية المحلية عن اهتمام الدولة المصرية بمنظومة عمل إدارة الأزمات والطوارئ فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجمهورية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التى يتم انشاء مقار لها فى جميع المحافظات المصرية، مشيراً إلى إمكانية تبادل الخبرات والتدريب للكوادر المحلية العاملة على إدارة الأزمات والكوارث.

كما التقى وزير التنمية المحلية مع إريك بيسفينجر وزير الدولة للشئون الأوروبية والدولية وفريق عمل الوزارة.

وأكد اللواء هشام آمنة على ما تتسم به العلاقات المصرية الألمانية من التعاون المشترك على أساس الروابط التاريخية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين والعلاقات الجيدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والمستشار الألمانى أولاف شولتز، والتنسيق المستمر بين قيادتى مصر وألمانيا فى مختلف مجالات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار اللواء هشام آمنة أن ألمانيا تعد شريكا اقتصادياً وتنموياً واستثمارياً وثقافياً هاما لمصر حيث تتعدد أوجه التعاون بين الدولتين فى مختلف المجالات، كما تلعب دوراً مهماً فى تعزيز الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى سعى مصر للاستعانة بالخبرة الألمانية سواء فى مجال تنمية وتأهيل وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية فى ظل مشروع التعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية لتدريب الكوادر المصرية فى مجال الحرف اليدوية والتراثية.

كما استعرض وزير التنمية المحلية للدور المحورى والمهم الذى تقوم به الدولة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى فى ظل الأزمات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط حالياً.

كما عرض اللواء هشام آمنة لمجالات ومحاور عمل وزارة التنمية المحلية لخدمة المواطنين بالمحافظات المصرية وتحقيق التنمية المحلية والاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات المحلية وتدعيم وبناء قدرات العاملين بالمحليات حيث تأتى تلك الملفات على رأس أولويات أجندة الوزارة وكذا التنسيق بين المستويين المركزى والمحلى لدعم التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد وزير الدولة للشئون الأوروبية والدولية بالدور المؤثر والفاعل الذى تقوم به مصر على الصعيد السياسى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن مصر شريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى بصفة عامة وألمانيا على وجه الخصوص فى منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى الدور المهم الذى تقوم به القاهرة فى حفظ أمن واستقرار المنطقة، مشيداً بالجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا منذ عام 2016.