شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: إضافة المهارات الفنية والثقافية لمدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توصيات مؤتمر نظام التعليم "stem"، موضحة أنه سيتم تغيير مسمى مدارس ستيم steam بدلا من stem لتشمل المهارات الفنية والثقافية والتي تنمي القيم والعلوم الإنسانية للطلبة، ووجود شراكات مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال للتوسع فى هذه المدارس وتوفير قاعدة بيانات خاصة بالطلبة والطالبات لمدارس ودعوتهم للإحتفال سنويا و إنشاء منصة على اليوتيوب لمشروعات الطلبة وصندوق لحماية المبتكرين وحقوق الملكية للمشروعات وإنشاء مجلة إلكترونية لنشر الأبحاث وتبادلها بين الجامعات وإنتاج كيانات إعداد أكاديمي وبرامج إعداد تأهيل المعلمين في الجامعات الخمسة وإدراج مجموعة من العلوم الإنسانية بما يرسخ قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن.

وشددت على ضرورة عقد لقاءات مستمرة مع الطلبة، في كل الدفعات السابقة والانتقاء الشديد، لتبادل القصص والثقافات والمواهب والخبرات العلمية، ليتم عملية التبادل المعرفي بين الأقران وعقد مسابقات دورية محلية وعالمية لتشجيع وتحفيز الطلبة على التعلم، والتنافس على تقديم مشروعات قومية وتبادل الزيارات بين طلاب المدارس، والتبادل المعرفي، وزيادة المنح للارتقاء بمستوى التعليم مدارس المتفوقين والتعاون مع الجهات المختلفة لدمج مناهج لريادات الأعمال و تأسيس حضانات للفكر والإبداع.