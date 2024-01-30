شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسى الأول بالقاهرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 /2024، غدًا، الأربعاء، على موقع المديرية والبوابة الإلكترونية.

ويمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في القاهرة من خلال اللينك التالى:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

او موقع المحافظة على اللينك التالى http://www.cairo.gov.eg/

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة حضر منهم 186266 طالب وطالبة ونجح 145947 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96 %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 %.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.